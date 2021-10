Eutanasia – PV&F |  «I Radicali | vogliono legalizzare l’omicidio!»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Referendum– Pro Vita & Famiglia: «Il grande inganno dei» – «Lo “straordinario” risultato del referendum sull’di cui parla Cappato è frutto di un colossale inganno e di falsità diffuse sulla pelle dei più fragili. Si parla diLegale, ma in realtà il quesito referendario presentato daiè per la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente». È il commento di Antonio Brandi (nella foto), presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione della consegna alla Corte di Cassazione delle firme sul Referendum per l’legale. «Attenzione – precisa Jacopo Coghe, vicepresidente della Onlus – l’non riguarda il “diritto di ...

"Persino in Olanda, che purtroppo rappresenta la patria dell', dove si somministra la morte in modo spregiudicato ai bambini, ai malati di mente e persino a "chi è stanco di vivere", ci si è ......che in passato proprio lo IAP aveva giudicato "lesivi della dignità dei bambini" i nostri manifesti contro l'utero in affitto e commentato come "falsati e non veritieri" quelli contro l'", ...Pro Vita & Famiglia: «In Belgio il 10% dei neonati uccisi con eutanasia. Vogliamo questo anche in Italia?» - Nel nord del Belgio il 10% dei neonati ...