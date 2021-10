“Dipende da un esame” Charlene di Monaco | ore di attesa Anche Alberto conferma tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Da mesiWittstock, la principessa di, 43 anni, si trova in Sudafrica. È stata sottoposta a un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari. Ma l’intervento ha riportato strascichi non di poco conto. Infatti è subentrata infatti un’infezione che ha coinvolto le orecchie: per questo motivo è impossibilitata a muoversi e a viaggiare in aereo per tornare dal marito e dai figli. Una situazione complicata che nei mesi scorsi ha riportato a galla i gossip su una presunta crisi con il marito. Quest’anno, la coppia non ha festeggiato l’anniversario di matrimonio. E dire che nel principato non sono mancate le iniziative per celebrare l’importante ricorrenza, come l’emissione di una serie di francobolli con la famiglia reale al completo, gemellini ...