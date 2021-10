“Ti piacciono le polemiche?”: Donnarumma, Keylor Navas ora sbotta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il dibattito sulla rivalità tra Donnarumma e Keylor Navas continua ad essere acceso e il portiere del Costa Rica sbotta all’ennesima domanda Anche nella pausa per le Nazionali al Psg tiene banco la rivalità tra Donnarumma e Keylor Navas. L’arrivo in estate del portiere ex Milan alla corte di Pochettino ha complicato i piani per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il dibattito sulla rivalità tracontinua ad essere acceso e il portiere del Costa Ricaall’ennesima domanda Anche nella pausa per le Nazionali al Psg tiene banco la rivalità tra. L’arrivo in estate del portiere ex Milan alla corte di Pochettino ha complicato i piani per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Aguy65338248 : @fattoquotidiano Polemiche sempre attuali e concentrate su punti fondamentali. Mi piacciono queste polemiche tutte… - carotecarrote : Io non capisco il motivo di esistere di queste polemiche. Nessuno vi obbliga a seguire i Maneskin e quello che fann… - vales_mind : Ho visto molte polemiche sulle nuove foto dei maneskin. Ok che alla lunga può diventare stancante, (sono la prima a… - _eemmee_ : A Nicola piacciono le gatte morte, quelle zitte zitte che fanno andare tutto liscio e semplice e fanno scattare tut… - Ro60638406 : Sinceramente queste Faide hanno stancato. Polemiche evitabili e direi anche stupide... ma c'è 1 o 2 tweet non vi pi… -