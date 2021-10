Lega, Salvini: "Covid, in Cdm chiederemo riaperture come in Europa. Sul fisco, togliere aggiornamenti catasto" (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Sono titoli che leggo da anni, per tanti giornali la Lega è morta da anni, Salvini prende schiaffi da anni, ma noi siamo ancora qui. Al Consiglio dei ministri' di oggi 'porteremo posizioni europeiste e chiederemo ... Leggi su repubblica (Di giovedì 7 ottobre 2021) 'Sono titoli che leggo da anni, per tanti giornali laè morta da anni,prende schiaffi da anni, ma noi siamo ancora qui. Al Consiglio dei ministri' di oggi 'porteremo posizioni europeiste e...

Advertising

LegaSalvini : ?? Matteo #Salvini: 'Il sostegno della Lega al governo non è in discussione, quando si tratta di tagliare le tasse.… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Riforma del catasto, aumenti di IMU e tasse sulla casa? Oggi e domani, dalla lega un secco NO. La… - TNannicini : Come si fa a nascondere la peggiore sconfitta elettorale da quando è leader della Lega? Semplice, fare terrorismo s… - Armageddon5567 : RT @m1851p: @ARCHI_MAC @laura_ceruti Salvini sa fare solo campagna elettorale. C'è riuscito abbastanza bene fino a queste ultime perché il… - gatta_pantera : RT @LegaSalvini: TV > Radio Cusano TV | Antonio Zennaro, Deputato Lega - Salvini Premier > GIOVEDÌ 7 OTTOBRE | ore 18:30 | 'Radio Cusano TV… -