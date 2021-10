Lazio, la Procura Federale avvia un procedimento contro Acerbi. Lui si multa da solo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Francesco Acerbi sconterà due giornate di squalifica per aver protestato contro le decisioni dell’arbitro nella gara di domenica persa dalla Lazio contro il Bologna: il difensore salterà dunque la gara contro l’Inter e quella contro il Verona. La Procura Federale ha inoltre annunciato che avvierà un procedimento per presunta condotta antisportiva. Ad essere analizzato sarà il gesto fatto dal calciatore al momento di uscire dal campo, che potrebbe comportare un’ulteriore sanzione. Acerbi da parte sua ha subito chiesto scusa sul terreno di gioco, per poi commentare il fatto con un video Instagram, dal ritiro della Nazionale: “Ciao ragazzi, come sapete domenica sono stato espulso e mi dispiace non poter aiutare i miei ... Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) Francescosconterà due giornate di squalifica per aver protestatole decisioni dell’arbitro nella gara di domenica persa dallail Bologna: il difensore salterà dunque la garal’Inter e quellail Verona. Laha inoltre annunciato che avvierà unper presunta condotta antisportiva. Ad essere analizzato sarà il gesto fatto dal calciatore al momento di uscire dal campo, che potrebbe comportare un’ulteriore sanzione.da parte sua ha subito chiesto scusa sul terreno di gioco, per poi commentare il fatto con un video Instagram, dal ritiro della Nazionale: “Ciao ragazzi, come sapete domenica sono stato espulso e mi dispiace non poter aiutare i miei ...

