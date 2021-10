“Fuori lui, dentro il collega-amico”. Amadeus, la Rai ha deciso così per il programma (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non arrivano notizie positive per il conduttore televisivo Amadeus. Ha già dovuto accettare una decisione della Rai, presa nei giorni scorsi, riguardante il futuro dei ‘Soliti Ignoti’. Il programma non andrà più in onda il sabato sera a partire dal 16 ottobre per lasciare campo libero a Milly Carlucci, che inizierà la sua nuova avventura con ‘Ballando con le stelle’. Tante le novità nel cast di quest’ultima trasmissione, che però non sono state affatto accolte positivamente da moltissimi telespettatori. Quindi, partirà dalle ore 20.35 e finirà alle 00.30. Il programma di Amadeus andrà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì e si fermerà il sabato. Non ci sarà più la possibilità di vederlo anche in quella giornata, come succede invece adesso. La Rai ha deciso di garantire ampio spazio alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Non arrivano notizie positive per il conduttore televisivo. Ha già dovuto accettare una decisione della Rai, presa nei giorni scorsi, riguardante il futuro dei ‘Soliti Ignoti’. Ilnon andrà più in onda il sabato sera a partire dal 16 ottobre per lasciare campo libero a Milly Carlucci, che inizierà la sua nuova avventura con ‘Ballando con le stelle’. Tante le novità nel cast di quest’ultima trasmissione, che però non sono state affatto accolte positivamente da moltissimi telespettatori. Quindi, partirà dalle ore 20.35 e finirà alle 00.30. Ildiandrà regolarmente in onda dal lunedì al venerdì e si fermerà il sabato. Non ci sarà più la possibilità di vederlo anche in quella giornata, come succede invece adesso. La Rai hadi garantire ampio spazio alla ...

