Allegri Juve | le confidenze degli amici | «Temevamo andasse all’Inter…»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Glistorici di Massimilianohanno parlato delle scelte dell’allenatore bianconero Tuttosport ha intervistato alcunistorici di Massimilianodirettamente dal Bar Ughi di Livorno. Massimo Cresci rivela: «Quando era fermo un po’ di paura cheall’Inter l’ho avuta. Per lui avrei fatto anche sforzo di tifare per i nerazzurri, ma sono molto più contesto così».Poi ancora Amerigo: «Piano piano sta registrando e migliorando. Con calma, come dice lui, senza farsi prendere dalle ansie. È il suo carattere e la sua forza. Scudetto? È ottimista, è il suo carattere e trasmette tranquillità alla squadra». LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

... "La prima cosa che ha fatto Massimiliano quando è tornato a Torino è stata spedirci al bar la maglia dellaper lui". Eccolo il "cazzeggio creativo" a cuiha dedicato anche un intero ...