Manuel Bortuzzo | la prima camminata all’interno del GF commuove tutti

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha messo i tutori alle gambe ed è uscito dal confessionale in piedi, generando una grandissima commozione tra i presenticoncorrente del gfvipE’ senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione de Grande Fratello Vip.ha incuriosito i fan del programma fin da suo primo ingresso. Poche ore fa, il giovane nuotatore, che comesappiamo è rimasto su una sedia a rotelle a causa di un infortunio, ha deciso di indossare i tutori alle gambe ed è andato in confessionale in piedi. Un momento particolare che ovviamente ha commossoi presenti. Leggi anche-> The Good Doctor: Shaun è in piena crisi, ecco perchè-VIDEOcammina per la ...

L'argomento? L'amore, in particolare quello di Lulù per. Nicola Pisu innamorato di Solel Sorge "Vorrei baciarla"/ Davide frena, "Non buttarti" Soleil le ha infatti dato alcuni ...ha sorpreso i suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip , presentandosi di fronte ai loro occhi in piedi . I "vipponi" stavano chiacchierando nel soggiorno, quando l' ex ...Si tratta di Manuel Bortuzzo il quale ha camminato per la prima volta con i tutori al Grande Fratello Vip. Un momento emozionante quello dell’atleta quando si è alzato in piedi, è stato forte la ...Intanto lui commuove tutti muovendo i suoi primi passi di fronte alle telecamere Manuel Bortuzzo, giovane concorrente disabile, ha voluto fare una sorpresa a tutti per il buongiorno: ha fatto i suoi p ...