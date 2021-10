Le nostre iniziative - Poca attenzione per la vista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'età media degli italiani cresce (nel 2016 era di 44,4 anni, all'inizio del 2021 di 46) e con essa aumentano i problemi della vista, soprattutto se non ci si è presi adeguatamente cura di questo aspetto. La tendenza ha un'implicazione importante per la sicurezza stradale, perché il 90% delle informazioni necessarie alla guida passano proprio attraverso gli occhi. Consapevoli dell'importanza di questo tema, Quattroruote e GrandVision, grande catena internazionale di ottica, hanno recentemente lanciato un sondaggio sul sito quattroruote.it, dai risultati interessanti; a questo, si aggiunge una campagna di sensibilizzazione, nell'ambito della quale nel mese di ottobre GrandVision effettuerà una donazione all'Associazione familiari e vittime della strada per ogni test della vista effettuato nei propri negozi. Quanti problemi. Il panel di navigatori che ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'età media degli italiani cresce (nel 2016 era di 44,4 anni, all'inizio del 2021 di 46) e con essa aumentano i problemi della, soprattutto se non ci si è presi adeguatamente cura di questo aspetto. La tendenza ha un'implicazione importante per la sicurezza stradale, perché il 90% delle informazioni necessarie alla guida passano proprio attraverso gli occhi. Consapevoli dell'importanza di questo tema, Quattroruote e GrandVision, grande catena internazionale di ottica, hanno recentemente lanciato un sondaggio sul sito quattroruote.it, dai risultati interessanti; a questo, si aggiunge una campagna di sensibilizzazione, nell'ambito della quale nel mese di ottobre GrandVision effettuerà una donazione all'Associazione familiari e vittime della strada per ogni test dellaeffettuato nei propri negozi. Quanti problemi. Il panel di navigatori che ...

