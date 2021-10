Calenda: io più vicino a Gualtieri che a Michetti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “E’ chiaro che io sono più vicino a Gualtieri che a Michetti, che è impreparato e prestato alla politica. Ma i voti degli elettori non sono i miei. Gualtieri deve chiarire dei punti, per gli elettori che mi hanno votato, e deve prendere l’impegno che il Movimento 5 Stelle non deve entrare in giunta”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato da Sky Tg24. “Noi guardiamo naturalmente all’elettorato 5 stelle- ha spiegato- ma vogliamo l’impegno dal Partito democratico che i 5 Stelle non saranno in Giunta. In ogni caso Azione sarà all’opposizione anche con Gualtieri sindaco”. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma – “E’ chiaro che io sono piùche a, che è impreparato e prestato alla politica. Ma i voti degli elettori non sono i miei.deve chiarire dei punti, per gli elettori che mi hanno votato, e deve prendere l’impegno che il Movimento 5 Stelle non deve entrare in giunta”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo, intervistato da Sky Tg24. “Noi guardiamo naturalmente all’elettorato 5 stelle- ha spiegato- ma vogliamo l’impegno dal Partito democratico che i 5 Stelle non saranno in Giunta. In ogni caso Azione sarà all’opposizione anche consindaco”.

