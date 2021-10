Il Nobel per la Fisica va a Giorgio Parisi: il romano che ha studiato i sistemi complessi (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Nobel per la Fisica va a Giorgio Parisi, fisico romano che ha studiato i sistemi complessi. Questa mattina c’è stato l’annuncio, con lui hanno vinto anche Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. Ieri il Nobel per la Medicina è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto. Domani, mercoledì 6 ottobre, sarà il giorno della Chimica, poi Letteratura, Pace ed Economia. A causa del Coronavirus, però, i premi non vengono ritirati direttamente a Stoccolma ma i vincitori lo ricevono a casa. BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilper lava a, fisicoche ha. Questa mattina c’è stato l’annuncio, con lui hanno vinto anche Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann. Ieri ilper la Medicina è stato assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto. Domani, mercoledì 6 ottobre, sarà il giorno della Chimica, poi Letteratura, Pace ed Economia. A causa del Coronavirus, però, i premi non vengono ritirati direttamente a Stoccolma ma i vincitori lo ricevono a casa. BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #Prize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and ...

