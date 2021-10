Ghost Recon | stasera un nuovo gioco verrà annunciato allo Showcase di Ubisoft

(Di martedì 5 ottobre 2021)celebra venti anni, eintende festeggiare con uno specialedel, avendo in programma anche l’annuncio delQuest’oggi,terrò unoper celebrare i 20 anni della serie di. Per l’occasione, parteciperannostream vari sviluppatori ai quali saranno fatte delle interviste, e verranno rivelati aneddoti e retroscena. Ma la cosa che salta subito all’occhio, nella descrizione dello stream in questione sul canale ufficiale di, è come sia scritto cheancheildi...

Ubisoft ha annunciato che presenterà un nuovo capitolo della serie Tom Clancy'sin occasione del ventesimo anniversario della serie, con una diretta streaming in programma per oggi, martedì 5 ottobre alle ore 19:00 italiane. Poche ore fa UPlay ha erroneamente svelato ...Quello di, invece, è una serie i cui ultimi episodi hanno costretto Ubisoft a rivedere i propri piani e pensare come produrre i videogiochi in futuro . A quanto pare, il publisher ...Tra poco, Ubisoft potrebbe svelare il nuovo gioco della serie di Ghost Recon, attraverso il suo Showcase per festeggiarne i 20 anni.In occasione del 20° anniversario di Ghost Recon, Ubisoft da vita ad uno showcase dove annuncerà il nuovo capitolo e parlerà anche di molto altro ...