GEB | Ribotta | “Partnership per ampliare network e soddisfare i bisogni delle persone”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Generali Employee Benefit e Bupa Global hanno annunciato unacon l’obiettivo di fornire coperture assicurative sanitarie private e incentivi per i dipendenti a livello internazionale. E’ solo l’ultimasiglata da GEB nell’ultimo anno, a voler sottolineare una strategia volta a creare un ecosistema in grado ditutte le esigenze dei clienti internazionali e costruire un sistema di coperture che va oltre quelle assicurative tradizionali. Lo ha spiegato in una intervista Paolo, Ceo di Generali Employee Benefit. Ci può parlare di questacon Bupa Global e di come completa ed integra l’offerta di GEB? “Bupa Global è un partner molto importante nel campo dell’assistenza sanitaria. In Particolare Generali Employee Benefits serve da sempre i ...