CorSport: Napoli e Milan forti grazie a Spalletti e Pioli, ma a Spalletti è bastato un tocco (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport dedica una pagina alle differenze tra Napoli e Milan, che si contendono da settimane la vetta della classifica di Serie A. I meriti, nel caso di entrambe le squadre, vanno ai due tecnici che le guidano. “La costruzione delle due squadre denota in modo chiaro il lavoro degli allenatori. Spalletti ha fatto in fretta, dotato com’è di quell’arguzia molto toscana, perdipiù da uomo di campagna. Ha trovato una squadra fatta, un po’ demoralizzata per aver perso per un punto la Champions, l’ha rigenerata, ritoccata, migliorata e responsabilizzata. Il Napoli è bello e forte, ha ritmo e qualità, ha gioco, ha idee, trasmette luce, ma anche il Milan dà le stesse sensazioni. Il lavoro di Pioli è stato più profondo perché ha avuto più tempo”. La differenza, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport dedica una pagina alle differenze tra, che si contendono da settimane la vetta della classifica di Serie A. I meriti, nel caso di entrambe le squadre, vanno ai due tecnici che le guidano. “La costruzione delle due squadre denota in modo chiaro il lavoro degli allenatori.ha fatto in fretta, dotato com’è di quell’arguzia molto toscana, perdipiù da uomo di campagna. Ha trovato una squadra fatta, un po’ demoralizzata per aver perso per un punto la Champions, l’ha rigenerata, ritoccata, migliorata e responsabilizzata. Ilè bello e forte, ha ritmo e qualità, ha gioco, ha idee, trasmette luce, ma anche ildà le stesse sensazioni. Il lavoro diè stato più profondo perché ha avuto più tempo”. La differenza, ...

