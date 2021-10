Un nuovo semaforo in Circonvallazione a Santa Liberata, via al progetto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Spunterà un nuovo semaforo lungo la Circonvallazione di Monreale. Il nuovo impianto sarà installato all’incrocio con via Santa Liberata, teatro di numerosi incidenti stradali anche gravi. Si sblocca finalmente l’iter per la realizzazione di un nuovo impianto semaforico lungo l’arteria stradale monrealese. Tra non molto tempo anche questo incrocio, infatti, sarà messo in sicurezza. La giunta comunale ha approvato in via amministrativa il progetto definitivo per la partecipazione al “Bando per l’assegnazione del finanziamento a favore dei Comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti. Il bando, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, permetterà al Comune di Monreale ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 4 ottobre 2021) Spunterà unlungo ladi Monreale. Ilimpianto sarà installato all’incrocio con via, teatro di numerosi incidenti stradali anche gravi. Si sblocca finalmente l’iter per la realizzazione di unimpianto semaforico lungo l’arteria stradale monrealese. Tra non molto tempo anche questo incrocio, infatti, sarà messo in sicurezza. La giunta comunale ha approvato in via amministrativa ildefinitivo per la partecipazione al “Bando per l’assegnazione del finanziamento a favore dei Comuni per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti. Il bando, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, permetterà al Comune di Monreale ...

