Ogni viaggio un capolavoro. Stevenson e il suo gioco con la vita

La maggior parte dei ritratti che da tempo vado scrivendo è stata alimentata dal desiderio di risarcire persone notevoli, che per misteriose ragioni non hanno ricevuto la meritata considerazione. L'uomo di cui sto per parlare non appartiene a questa categoria. Robert Louis Stevenson è sicuramente uno degli scrittori più riconosciuti di tutti i tempi, privilegio che gli fu concesso da vivo (al contrario di tanti suoi sfortunati colleghi) e avvalorato dopo la sua morte. Dai suoi libri sono state tratte innumerevoli versioni cinematografiche, e nelle librerie di tutte le case del mondo almeno uno dei suoi titoli è presente. Quel che mi preme ricordare non è dunque la sua opera (non ne ha certo bisogno) bensì la straordinaria parabola della sua vita, appassionante quanto, se non addirittura più dei suoi romanzi d'avventura. Pensando alla quantità di pagine scritte, ...

