Mercato immobiliare a Udine | il trend è del +5%

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Anche nel 2021 è confermato ildel +5% sulle compravendite immobiliari. Lo rende noto il presidente provinciale di Confcommercio Fimaa Lino Domini. «In tempi di pandemia – spiega –, ilè stato vivace, in un contesto di stabilità dei valori. I motivi? «La clientela è propensa a comprare immobili per rendere la sua vita più agevole nell’emergenza. E dunque si cercano giardini, terrazzi e spazi abitativi che consentano di sopportare la nuova realtà».Un quadro della situazione che vale anche a livello nazionale. La sintesi è del presidente nazionale Santino Taverna, ospite assieme a Daniele Mammani, consulente nazionale dell’associazione su privacy e antiriciclaggio, e al presidente regionale Andrea Oliva, a un seminario promosso da Confcommercio Fimaae aperto dai saluti del presidente di Confcommercio Giovanni Da ...

Advertising

MariaRi08686646 : Eseguire gli ordini? Annientare il mercato immobiliare? Altro? - Serendippo7 : @AlbertoBagnai E' tutto bellissimo! Chi determina le aspettative? Chi annuncia un riordino del catasto assicurando… - carmelocarat : RT @ItalianPolitics: Testo della Delega fiscale sul #catasto: 'Il Governo è delegato ad (...) attribuire a ciascuna unità immobiliare (...)… - goveda : RT @ItalianPolitics: Testo della Delega fiscale sul #catasto: 'Il Governo è delegato ad (...) attribuire a ciascuna unità immobiliare (...)… - sborra_boy : RT @chefinaccia65: @zeropregi Ormai non c'è da meravigliarsi di nulla, d'altronde questo è il popolo dei bonus,ristori,redditti vari,tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato immobiliare

INVESTI NELCON UN RENDIMENTO DEL 14,25% Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ L'italiano Giorgio Parisi vince il Nobel per la Fisica con Syukuro Manabe e a Klaus ...INVESTI NELCON UN RENDIMENTO DEL 14,25% Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ Sono gli autori delle celebri musiche dei film di Bud Spencer e Terence Hill che hanno ...Si tratta di un'operazione di trasparenza ma non cambia assolutamente l'imposizione fiscale sulle case e sui terreni», così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa sulla riform ...Il disegno di legge delega del governo su fisco e catasto analizzato da Giuseppe Liturri. Da un lato Mario Draghi con “Il contribuente medio non si accorgerà di nulla per quant ...