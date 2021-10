Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo ha la febbre: a rischio abbandono? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo ha avuto la febbre alta accompagnata da dolori, il concorrente potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip 6. Il Grande Fratello Vip 6 rischia di perdere Manuel Bortuzzo a causa della febbre: il concorrente potrebbe essere costretto ad abbandonare il gioco se lo stato febbrile continuerà nei prossimi giorni. Ecco quello che sta succedendo nella casa più spiata d'Italia. Le prime settimane nella casa del Grande Fratello Vip sono spesso caratterizzate da problemi di salute che mettono a rischio la permanenza nella casa del vippone colpito dal virus, lo scorso anno successe a Tommaso Zorzi, vittima di mononucleosi, quest'anno tocca a Manuel ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021)ha avuto laalta accompagnata da dolori, il concorrente potrebbe lasciare ilVip 6. IlVip 6 rischia di perderea causa della: il concorrente potrebbe essere costretto ad abbandonare il gioco se lo stato febbrile continuerà nei prossimi giorni. Ecco quello che sta succedendo nella casa più spiata d'Italia. Le prime settimane nella casa delVip sono spesso caratterizzate da problemi di salute che mettono ala permanenza nella casa del vippone colpito dal virus, lo scorso anno successe a Tommaso Zorzi, vittima di mononucleosi, quest'anno tocca a...

