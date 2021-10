Ghostbusters in arrivo un nuovo videogioco di IllFonic | lo studio di Friday the 13th

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Come segnalato da PCGamesN, un'intervista con il cantante/cantautore/produttore discografico Raphael Saadiq in un recente episodio del podcast Questlove Supreme è l'improbabile fonte di una fuga di notizie su un prossimo. Saadiq ha co-fondato lodi videogiochicon l'ingegnere Charles Brungardt. Sebbene il podcast si concentri sulla musica, dopo un'ora e 20 secondi, rispondendo a una domanda sui suoi giochi, Saadiq afferma che losta "lavorando suin questo momento". Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ghostbusters arrivo

Eurogamer.it

... alla Casa del Cinema e al Cinema Savoy, ad aprire la 19esima edizione sarà ': Legacy' ... Primo fra tutti l'di Johnny Depp . L'attore sarà a Roma il 17 ottobre per presentare 'Puffins'...... alla Casa del Cinema e al Cinema Savoy, ad aprire la 19esima edizione sarà ': Legacy' ... Primo fra tutti l'di Johnny Depp. L'attore sarà a Roma il 17 ottobre per presentare ' Puffins ...Il titolo dovrebbe essere legato al film Ghostbusters in arrivo. Come segnalato da PCGamesN, un'intervista con il cantante/cantautore/produttore discografico Raphael Saadiq in un recente episodio del ...Jason Reitman ha raccontato qual è stata la maggiore difficoltò nel lavorare con il padre Ivan Reitman in Ghostbusters: Legacy.