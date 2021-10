Federica Pellegrini risponde ai fan: “Vi voglio bene ma non chiedetemi di continuare” (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’azzurra ha risposto su Instagram ad alcune domande dei fan Federica Pellegrini ha quasi smesso di nuotare. Quasi perché ha ancora l’impegno con gli Aqua Centurion per International Swimming League. Intanto continuano anche gli impegni fuori dalla vasca. Su Instagram la nuotatrice, che è stata confermata al tavolo dei giudici di Italia’s Got Talent, ha proprio fatto sapere che per le prossime due settimane sarà a Roma per il programma. Leggi anche: Federica Pellegrini non smette più: in gara anche a novembre Durante il viaggio, la Pellegrini ha così aperto il box delle domande su Instagram e ha risposto a un po’ di curiosità dei fan. Tra libro, documentario e ovviamente il suo ritiro dal nuoto. Tra le prossime sfide la conduzione delle ‘Iene‘ (in partenza domani 5 ottobre) ma ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) L’azzurra ha risposto su Instagram ad alcune domande dei fanha quasi smesso di nuotare. Quasi perché ha ancora l’impegno con gli Aqua Centurion per International Swimming League. Intanto continuano anche gli impegni fuori dalla vasca. Su Instagram la nuotatrice, che è stata confermata al tavolo dei giudici di Italia’s Got Talent, ha proprio fatto sapere che per le prossime due settimane sarà a Roma per il programma. Leggi anche:non smette più: in gara anche a novembre Durante il viaggio, laha così aperto il box delle domande su Instagram e ha risposto a un po’ di curiosità dei fan. Tra libro, documentario e ovviamente il suo ritiro dal nuoto. Tra le prossime sfide la conduzione delle ‘Iene‘ (in partenza domani 5 ottobre) ma ...

