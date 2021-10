Live Fiorentina-Napoli 1-2 Spalletti fa entrare Mertens e Petagna

Advertising

infoitinterno : LIVE - Fiorentina-Napoli 1-1 (28' Martinez Quarta, 38' Lozano): termina il primo tempo - gilnar76 : LIVE - Fiorentina - #Napoli 1-2 (Quarta, Lozano, Rrahmani): vantaggio azzurro con il colpo di testa di Rrahmani!… - zazoomblog : Live Fiorentina-Napoli 1-2 Rrahmani stacca di testa e segna! - #Fiorentina-Napoli #1-2 Rrahmani - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #FiorentinaNapoli 1-2: azzurri ribaltano la partita con #Rrahmani #ForzaNapoliSempre - infoitsport : DIRETTA Fiorentina-Napoli: segui la partita LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Live Fiorentina

APPROFONDIMENTI SERIE A- Napoli 1 - 2 SERIE A Roma - Empoli, le foto della settima giornata di campionato CALCIO Roma, Zaniolo e Mkhitaryan in campo contro l'Empoli ROMA Mourinho, ...SEGUI LA DIRETTA DI- NAPOLI- Napoli, le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): 69. Dragowski; 29. Odriozola, 4. Milenkovic, 98. Martinez Quarta, 3. Biraghi; 5. ...Italiano. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen 56' - Mischia in area del Napoli: Milenkovic fa da sponda al centr ...Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. 67' – Ammonito Mario Rui ...