Sonego-Ruud stanotte in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp San Diego 2021

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Lorenzose la vede con Casperai quarti di finale dell’Atp 250 di San, evento di scena sul cemento americano. Il tennista italiano ha superato Basilashvili e il giovane americano Korda, regalandosi la sfida con uno dei giocatori più caldi della stagione in corso. Sul cemento, però, le chance del torinese aumentano rispetto alla terra. La sfida andrà in scena nella notte italiana tra venerdì 1 e sabato 2 ottobre, non prima delle ore 2:30. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livesu SuperTennix. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti inerenti al match. IL TABELLONE IL MONTEPREMI SportFace.

Advertising

FiorinoLuca : Italiani oggi nei tornei ATP e Challenger?? Mager ???? vs Monfils ???? (Sofia) Sinner ???? vs Duckworth ???? (Sofia) Sonego… - anna_dell2 : RT @WeAreTennisITA: Sonego ai quarti ?????? A San Diego, una buona prestazione di Lorenzo gli vale la vittoria contro Sebastian Korda, battuto… - infoitsport : ATP San Diego 2021: Lorenzo Sonego supera Sebastian Korda, ora c'è Casper Ruud ai quarti - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Colpo Sonego a San Diego, travolto Korda: ora i quarti con Ruud #tennis - RassegnaZampa : #Tennis Colpo Sonego a San Diego, travolto Korda: ora i quarti con Ruud -

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Ruud

, QUARTI DI FINALE ATP SAN DIEGO: PROGRAMMA E ORARIO D'INIZIO SABATO 2 OTTOBRE: Non prima delle ore 2:30 Lorenzo- Casper, terzo match sul centrale.: COME ...Lì dove è impegnato anche lo stesso, ai quarti di finale. Durante la notte il numero 10 al mondo affronterà un altro azzurro, Lorenzo. Che potrebbe avere un tifoso in più durante la ...Manca poco più di un mese alle ATP Finals di Torino, la prima edizione che verrà ospitata in Italia. Se abbiamo già la quasi certezza (a meno di veri e propri cataclismi) di avere Matteo Berrettini tr ...Ecco come vedere i quarti di finale tra Sonego-Ruud stanotte in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp San Diego 2021 ...