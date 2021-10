Medal of Honor: Above and Beyond arriverà presto per Oculus Quest 2 (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’anno scorso, EA e Respawn Entertainment hanno lanciato Medal of Honor: Above and Beyond, uno dei più ambiziosi e coinvolgenti giochi sparatutto in VR mai realizzati. E Quest’anno, il gioco si fa strada su Oculus Quest 2, per lasciar provare e sperimentare a sempre più giocatori la Seconda guerra mondiale in stile Respawn. Così, su Oculus Quest 2, si potrà vivere a pieno l’esperienza di Medal of Honor: Above and Beyond, in modalità giocatore singolo e in totale assenza di un supporto PC o di un cavo Link. Dietro le linee nemiche come un ufficiale dell’OSS (poi CIA) o al fianco della resistenza francese, sarete completamenti immersi negli scenari della Seconda ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’anno scorso, EA e Respawn Entertainment hanno lanciatoofand, uno dei più ambiziosi e coinvolgenti giochi sparatutto in VR mai realizzati. E’anno, il gioco si fa strada su2, per lasciar provare e sperimentare a sempre più giocatori la Seconda guerra mondiale in stile Respawn. Così, su2, si potrà vivere a pieno l’esperienza diofand, in modalità giocatore singolo e in totale assenza di un supporto PC o di un cavo Link. Dietro le linee nemiche come un ufficiale dell’OSS (poi CIA) o al fianco della resistenza francese, sarete completamenti immersi negli scenari della Seconda ...

Advertising

vr_italia_org : Annunciato MEDAL OF HONOR per Quest 2... - BDoltri : RT @Miky_born2read: @BDoltri @MaxxGhe @margotebasta Io non capisco come @MaxxGhe non sia insignito della Medal of Honor per tutto ciò che s… - Miky_born2read : @BDoltri @MaxxGhe @margotebasta Io non capisco come @MaxxGhe non sia insignito della Medal of Honor per tutto ciò c… - cinsoundradio : @STSPhonoCo Medal of Honor Michael Giacchino - sergeeej21 : RT @nashtag_: Quindi se ho capito bene: - Se compri il biglietto sei un tifoso occasionale e porti male e non va bene - Se non compri il… -