Dopo il Liceo Tasso anche al?Severi donato un sanificatore d’aria (Di venerdì 1 ottobre 2021) di Monica De Santis Consegnato anche al Liceo scientifico “Francesco?Severi” un dispositivo di purificazione e sanificazione “Pothos” donato dall’azienda salernitana IT SVIL. Dopo il Liceo Tasso, dunque anche il Severi potrà utilizzare il dispositivo che permetterà di avere aria purifcata e sanificata. La cerimonia di consegna si è svolta presso l’Auditorium del Liceo alla presenza di una nutrita rappresentanza di studenti e docenti. A spiegare ai ragazzi i tanti benefici che Pothos offrirà è stato il Ceo di IT SVIL, Carlo Mancuso, a partire da una maggiore serenità nello stare di nuovo finalmente insieme in uno spazio condiviso. “Il sistema include al suo interno tre funzionalità importanti – ha spiegato Mancuso alla giovane platea – La prima si ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 1 ottobre 2021) di Monica De Santis Consegnatoalscientifico “Francesco?Severi” un dispositivo di purificazione e sanificazione “Pothos”dall’azienda salernitana IT SVIL.il, dunqueil Severi potrà utilizzare il dispositivo che permetterà di avere aria purifcata e sanificata. La cerimonia di consegna si è svolta presso l’Auditorium delalla presenza di una nutrita rappresentanza di studenti e docenti. A spiegare ai ragazzi i tanti benefici che Pothos offrirà è stato il Ceo di IT SVIL, Carlo Mancuso, a partire da una maggiore serenità nello stare di nuovo finalmente insieme in uno spazio condiviso. “Il sistema include al suo interno tre funzionalità importanti – ha spiegato Mancuso alla giovane platea – La prima si ...

