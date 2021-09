Zielinski non riesce ad abbandonare la terra di mezzo (Di giovedì 30 settembre 2021) Non si fa certo fatica a ricordare altre occasioni in cui Zielinski abbia gettato malamente al vento occasioni da goal simili (nello sviluppo stesso del gioco) a quella che ha sprecato al minuto 35 di Napoli – Spartak Mosca. Una, identica, in un Inter – Napoli della stagione 18/19, una partita che il Napoli avrebbe perso al 90’ dopo l’espulsione di Koulibaly, innervosito dai fischi che i milanesi gli riservarono per tutta la partita. Viene da sottolinearlo perché è lecito aspettarsi un sangue freddo diverso per questi rigori in movimento (ma senza portiere) da un ragazzo con la tecnica e il calcio pulito di Piotr. Tanto delizioso tecnicamente, tanto acerbo (a ventisette anni, però) nell’assumersi con più continuità la responsabilità di decidere le partite. Avesse fatto questo step, sarebbe stato più complicato trattenerlo a Napoli. E invece Zielinski, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Non si fa certo fatica a ricordare altre occasioni in cuiabbia gettato malamente al vento occasioni da goal simili (nello sviluppo stesso del gioco) a quella che ha sprecato al minuto 35 di Napoli – Spartak Mosca. Una, identica, in un Inter – Napoli della stagione 18/19, una partita che il Napoli avrebbe perso al 90’ dopo l’espulsione di Koulibaly, innervosito dai fischi che i milanesi gli riservarono per tutta la partita. Viene da sottolinearlo perché è lecito aspettarsi un sangue freddo diverso per questi rigori in movimento (ma senza portiere) da un ragazzo con la tecnica e il calcio pulito di Piotr. Tanto delizioso tecnicamente, tanto acerbo (a ventisette anni, però) nell’assumersi con più continuità la responsabilità di decidere le partite. Avesse fatto questo step, sarebbe stato più complicato trattenerlo a Napoli. E invece, ...

