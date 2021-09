Regno Unito, PIL 2° trimestre in forte espansione (+5,5%) (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Segnali di forza giungono dall’economia britannica nel 2° trimestre dell’anno. Il PIL del Regno Unito ha evidenziato un aumento del 5,5% su trimestre, dopo il calo dell’1,6% registrata nei tre mesi precedenti. Il dato era ampiamente atteso ed anzi risulta leggermente superiore al +4,8% del consensus. Secondo i dati dell’ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a +23,6%, sopra le attese (+22,2%), dopo il -5,8% precedente. (Foto: © Ion / 123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Segnali di forza giungono dall’economia britannica nel 2°dell’anno. Il PIL delha evidenziato un aumento del 5,5% su, dopo il calo dell’1,6% registrata nei tre mesi precedenti. Il dato era ampiamente atteso ed anzi risulta leggermente superiore al +4,8% del consensus. Secondo i dati dell’ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a +23,6%, sopra le attese (+22,2%), dopo il -5,8% precedente. (Foto: © Ion / 123RF)

Advertising

Tg3web : Londra e il Regno Unito stanno vivendo una crisi impensabile fino al momento in cui la Brexit è entrata in vigore.… - disinformatico : Per quelli che dicono che nel Regno Unito va tutto benissimo (grazie a @quinta per la segnalazione) - SkyTG24 : Brexit, nel Regno Unito verranno concessi oltre 10mila visti per carenza di manodopera - Overbite71 : RT @Stef77359537: ?????? Rapporto del governo del Regno Unito: la stragrande maggioranza dei decessi della variante Delta sono persone VACCINA… - ElianaCapretti : RT @davcarretta: Quando i giornalisti americani scoprono che l’Irlanda usa gli euro e non la sterlina. E che è un paese diverso dal Regno U… -