Presto potremmo tornare in discoteca e abbandonare le mascherine. Sileri: “I numeri stanno andando molto bene. Il Green Pass è la via giusta, a oggi l’obbligo vaccinale non è necessario” (Di giovedì 30 settembre 2021) “I numeri di queste settimane, dopo le riaperture non solo delle scuole ma di tutte le attività, stanno andando molto bene. E’ chiaro che andando avanti con la vaccinazione, se i numeri dovessero mantenersi così o addirittura abbassarsi, anche le quarantene dovranno essere ridotte per i vaccinati, così come nel tempo abbandoneremo distanza e mascherina”. È quanto ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “Non significa che abbandoneremo distanza e mascherine domani – ha precisato l’esponente dell’Esecutivo -, ma quando la vaccinazione sarà andata avanti e i numeri saranno ulteriormente migliorati”. “Con l’introduzione del Green Pass – ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 settembre 2021) “Idi queste settimane, dopo le riaperture non solo delle scuole ma di tutte le attività,. E’ chiaro cheavanti con la vaccinazione, se idovessero mantenersi così o addirittura abbassarsi, anche le quarantene dovranno essere ridotte per i vaccinati, così come nel tempo abbandoneremo distanza e mascherina”. È quanto ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. “Non significa che abbandoneremo distanza edomani – ha precisato l’esponente dell’Esecutivo -, ma quando la vaccinazione sarà andata avanti e isaranno ulteriormente migliorati”. “Con l’introduzione del– ha aggiunto ...

