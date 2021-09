Piaggio Aerospace | ampliato l' accordo con Safran

(Di giovedì 30 settembre 2021) Momento importante per, a giorni sarà infatti reso noto l'acquirente della società posta attualmente in amministrazione controllata. Intanto però l'azienda ha firmato una lettera d'intenti con la società francesehelicopter engines – fornitrice di propulsori turboalbero per Airbus Helicopter - per collaborare alla produzione della famiglia di motori aeronautici Ardiden 3, la serie installata sugli elicotteri Airbus H175 e sui russi Kamov 62. L'riguarda la produzione di parti critiche per alcune varianti di questo turbo albero da circa 1.700-2.000 hp, che si sommano a quelle sulla quali le due aziende già collaborano per la produzione di parti destinate ai motori Rtm-322 e Aneto. L'Ardiden 3 è un motore di nuova generazione già certificato dall'Agenzia europea per la sicurezza del volo ...

Panorama

Villanova d'Albenga . "Serve prestissimo la firma per la commessa dei P180: è fondamentale perAero e dobbiamo scongiurare rischio licenziamento per lavoratori di Laerh. Il 26 settembre sono scaduti gli ammortizzatori sociali per i 46 lavoratori di Laerh e non ne hanno più diritto: c'è ......questa situazione e chiediamo che nella discussione sulla vendita diAero si tenga conto di Laerh per dare finalmente continuità e stabilità a un' azienda che è fondamentale perAero. ...Piaggio Aerospace e la società francese Safran Helicopter Engines hanno annunciato oggi di aver sottoscritto una Lettera di Intenti (LoI) che prevede una collaborazione nella produzione della famiglia ...Per il sindacato è fondamentale per Piaggio e anche per scongiurare il rischio licenziamento per i lavoratori di Laerh ...