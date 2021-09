Napoli-Spartak Mosca 2-3 | Spalletti | “Ero convinto di ribaltarla ma noi troppo confusionari”

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lucianoha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta del suoper 2-3 contro lonella seconda giornata di Europa League: “L’ultimo quarto d’ora quando siamo rimasti dieci contro dieci mi aspettavo di fare meglio. Eroche si potesse riprendere la partita e anche ribaltare. C’era il tempo per poterlo fare. Invece non siamo stati bravi a mantenere l’ordine. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, poi ci siamo messi 5-3-1 e la partita sembrava in controllo, dal punto di vista tattico si soffriva meno. In una di queste situazioni ci hanno fatto il 2-1, lì è stato un pochino difficile. Poi quando sono rimasti in dieci ho pensato di poter recuperare la partita, invece abbiamo continuato a giocare in manieraa. Se fossimo stati più calmi e ...

sscnapoli : ?? #NapoliSpartak tornelli aperti dalle ore 15:45. Si invitano i tifosi ad anticipare l'orario di arrivo allo stadio… - SkySport : NAPOLI-SPARTAK MOSCA 2-3 Risultato finale ? ? #Elmas (1') ? #Promes (55') ? #Ignatov (81') ? #Promes (90') ?…

- Ilincassa la prima sconfitta stagionale e cade in casa contro loMosca nel secondo turno della fase a gironi dell'Europa League. Un 3 - 2 che lascia i partenopei a un punto in classifica ...Mosca, due azzurri nel mirino dei tifosi Sui social, i tifosi azzurri non cercano alibi e se la prendono proprio con il loro terzino portoghese. Al momento dell'espulsione, qualcuno ...Il Napoli viene battuto in casa dallo Spartak Mosca, decisiva l’espulsione di Mario Rui nel primo tempo Europa League, seconda giornata Gruppo C: Napoli-Spartak Mosca 2-3 – Cade il Napoli dopo sei vi ...Peppe Iodice, noto comico, ha commentato la sconfitta del Napoli contro lo Spartak Mosca: “La sconfitta perfetta: quella che ti fa restare con i piedi per terra ma che ti conferma che sei forte se non ...