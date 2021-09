Gualtieri: per Giubileo chiederemo a Governo 2 mld in più (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Il Giubileo è una grande opportunità e responsabilità per Roma. Chiederò al Governo di stanziare almeno 2 miliardi di euro in aggiunta ai fondi già previsti dal Pnrr per rafforzare i trasporti, ripulire la città e fare interventi per permettere di accogliere i milioni di pellegrini che arriveranno.” “È molto positivo che Draghi abbia scelto di fare una manovra espansiva: la Nadef presenta un’espansione di bilancio di 22 miliardi e per questo noi chiediamo, da qui al Giubileo, uno stanziamento aggiuntivo di almeno 2 miliardi per progetti di mobilità, decoro, accoglienza e opere sociali importanti per la città”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, presentando il suo piano per il Giubileo 2025 e il programma sul trasporto pubblico in un punto stampa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Ilè una grande opportunità e responsabilità per Roma. Chiederò aldi stanziare almeno 2 miliardi di euro in aggiunta ai fondi già previsti dal Pnrr per rafforzare i trasporti, ripulire la città e fare interventi per permettere di accogliere i milioni di pellegrini che arriveranno.” “È molto positivo che Draghi abbia scelto di fare una manovra espansiva: la Nadef presenta un’espansione di bilancio di 22 miliardi e per questo noi chiediamo, da qui al, uno stanziamento aggiuntivo di almeno 2 miliardi per progetti di mobilità, decoro, accoglienza e opere sociali importanti per la città”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, presentando il suo piano per il2025 e il programma sul trasporto pubblico in un punto stampa ...

