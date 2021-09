Covid: in Italia 3.804 casi e 51 morti, il tasso di positività su a 1,2% (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Sono 3.804 i nuovi casi Covid in Italia, in aumento rispetto ai 3.212 delle 24 ore precedenti ma soprattutto in calo rispetto ai 4.061 di giovedì scorso, una diminuzione però oggi meno evidente rispetto al trend ormai consolidato intorno al -19%. Con 308.836 tamponi, 13mila più di ieri, ma un tasso di positività in lieve aumento dall'1,1% all'1,2%. I decessi sono 51 (ieri 63), per un totale di 130.921 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 10 in meno (ieri -9) con 26 ingressi del giorno, e scendono a 440, mentre i ricoveri ordinari sono 119 in meno (ieri -101), 3.198 in tutto. La regione con più casi odierni è la Sicilia, con 500 contagi, ... Leggi su agi (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Sono 3.804 i nuoviin, in aumento rispetto ai 3.212 delle 24 ore precedenti ma soprattutto in calo rispetto ai 4.061 di giovedì scorso, una diminuzione però oggi meno evidente rispetto al trend ormai consolidato intorno al -19%. Con 308.836 tamponi, 13mila più di ieri, ma undiin lieve aumento dall'1,1% all'1,2%. I decessi sono 51 (ieri 63), per un totale di 130.921 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 10 in meno (ieri -9) con 26 ingressi del giorno, e scendono a 440, mentre i ricoveri ordinari sono 119 in meno (ieri -101), 3.198 in tutto. La regione con piùodierni è la Sicilia, con 500 contagi, ...

gualtierieurope : L’Italia reagisce bene alla crisi Covid. La crescita 2021 è al 6% come avevamo previsto un anno fa. Il governo gius… - ItalyMFA : #COVID19 | ?? Ordinanza del Ministero della Salute ?? A partire dal 28 settembre 2021 sono stati istituiti dei corri… - msdsalute : Oggi, il nostro Presidente e AD @luppi_n è intervenuta all'evento “Inventing For Life – 2021 Health Summit” di MSD… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: COVID 51 morti, tasso di positività all'1,23%. Ecco tutti i dati in Italia nelle ultime 24 ore - barinewstv : Covid, in Italia contagi stabili, meno morti nelle ultime 24 ore -