AIA | Trentalange | «Pairetto e Chiffi internazionali ringiovanimento e qualità»

Il presidente dell'AIA, Alfredo Trentalange, ha parlato della nomina di due nuovi arbitri internazionali. Le sue parole Alfredo Trentalange parla della nomina ad internazionli di Pairetto e Chiffi. Le parole riportate dall'ANSA. «Ho proposto al presidente Gabriele Gravina, che ringrazio per la collaborazione, le nomine di arbitri da inserire nella lista Fifa 2022. Ringrazio Daniele Doveri e Paolo Valeri per l'ottimo lavoro svolto in questi anni: hanno tenuto alto il prestigio della classe arbitrale italiana all'estero. La loro competenza non verrà persa, ma sfruttata a livello internazionale in un altro settore importante che è quello dei video match official. Dove, sono sicuro, risulteranno altrettanto preziosi. Ringrazio anche gli assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri, pure loro sempre ...

