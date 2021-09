Ore cruciali per Biden, in forse il via libera del Congresso alla nuova legge di bilancio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un piano di oltre 5.500 miliardi di dollari per rilanciare il paese ed evitare lo shutdown attraverso l'innalzamento del tetto del debito pubblico. Ma in Senato potrebbe trovare lo scoglio di due suoi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un piano di oltre 5.500 miliardi di dollari per rilanciare il paese ed evitare lo shutdown attraverso l'innalzamento del tetto del debito pubblico. Ma in Senato potrebbe trovare lo scoglio di due suoi ...

Advertising

ElphabaLondon : @L_AdeleShasa E purtroppo chi ha esperienza come me (sono un medico) sa che le prime 24 ore sono cruciali per l'int… - infoitsport : Inter-Atalanta: ore cruciali per Correa. Gli ultimi aggiornamenti - vivoperlinter : La scelta di #Inzaghi su #Correa dipende da un fattore. #SerieATIM #InterAtalanta - gezonderbewust : RT @giulioromagnol: Domani parteciperò alla conferenza 'Fare impresa non è facile' di @festfrancescano (ore 15, Cappella Farnese #Bologna).… - giulioromagnol : Domani parteciperò alla conferenza 'Fare impresa non è facile' di @festfrancescano (ore 15, Cappella Farnese… -