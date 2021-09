Long Covid, dalla stanchezza cronica alla difficoltà a concentrarsi e a respirare: ecco i sintomi di un ex malato su 4 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non importa in quale forma abbia colpito il virus: gli strascichi, pesanti, dell'infezione durano per mesi. Aprono i primi day hospital con un approccio multispecialistico dedicati al monitoraggio e alla riabilitazione dei guariti Leggi su repubblica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non importa in quale forma abbia colpito il virus: gli strascichi, pesanti, dell'infezione durano per mesi. Aprono i primi day hospital con un approccio multispecialistico dedicati al monitoraggio eriabilitazione dei guariti

Advertising

repubblica : Long Covid, dalla stanchezza cronica alla difficoltà a concentrarsi e a respirare: ecco i sintomi di un ex malato s… - saumauro68 : @MadameA02 Il long covid è spaventoso.. - guido_arca : RT @Enzo97736396: @MartaEsperti @LongCovidItalia @Radio3tweet grazie a te Marta per questa battaglia, anche se la parola battaglia non mi p… - Enzo97736396 : @MartaEsperti @LongCovidItalia @Radio3tweet grazie a te Marta per questa battaglia, anche se la parola battaglia no… - ElenaInvernizzi : RT @Gio_Merenda: @FabioFZ3 @ElenaInvernizzi Io e mia moglie , due esempi di guarigione senza long covid… grazie ancora Stramezzi ! -