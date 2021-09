Lily-Rose Depp star della serie The Idol accanto a The Weeknd (Di giovedì 30 settembre 2021) L'attrice Lily-Rose Depp è stata scelta come co-protagonista della serie The Idol, in fase di sviluppo per HBO, con star The Weeknd. Lily-Rose Depp sarà la protagonista femminile della serie The Idol, progetto in fase di sviluppo per HBO e con star Abel "The Weeknd" Tesfaye. La star della musica è coinvolto come co-creatore del progetto insieme a Sam Levinson, già autore del successo di Euphoria. The Idol racconterà la storia di una cantente pop che inizia una storia d'amore con un enigmatico proprietario di un club di Los Angeles che è leader di una setta segreta. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) L'attriceè stata scelta come co-protagonistaThe, in fase di sviluppo per HBO, conThesarà la protagonista femminileThe, progetto in fase di sviluppo per HBO e conAbel "The" Tesfaye. Lamusica è coinvolto come co-creatore del progetto insieme a Sam Levinson, già autore del successo di Euphoria. Theracconterà la storia di una cantente pop che inizia una storia d'amore con un enigmatico proprietario di un club di Los Angeles che è leader di una setta segreta. ...

Advertising

delilahvipic : Troppo contenta per Lily-Rose ?? - atreidesrwp : @offyrwp lily rose depp sennò la faccio io - Lily_in_Lilac : RT @_blackpinkita: [IG] Aggiornamento dal profilo di @.taliaryder con Rosé ?? - My_Lily_Rose : RT @Pimmie_hothead: Bronze Lucia Shanghai Fashion week 2019 - diorvswift : @saascox ma pure il marrone peggiore ho non quello bello come lo hanno tipo zendaya e lily rose depp -

Ultime Notizie dalla rete : Lily Rose Lily - Rose Depp e Vanessa Paradis, il guardaroba si tramanda di madre in figlia La figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp è ormai una regina delle passerelle. Diventata musa Chanel, proprio come la madre , la bellissima Lily - Rose Depp (classe 1999) , oltre a questo ruolo, ha ereditato da Vanessa anche parte del guardaroba . Cresciuta tra Parigi e Los Angeles , ed entrata giovanissima ( a soli 16 anni ) nel mondo ...

Lily Rose Depp uguale a mamma Vanessa Paradis con vestiti vintage rubati a lei Instagram, preziosa fonte di meraviglia fotografica, ci ha mostrato infatti una serie di scatti in un collage di foto a confronto tra Lily Rose Depp e la mamma Vanessa Paradis alla sua stessa età. Ma ...

Lily Rose Depp sempre più uguale a mamma Vanessa Paradis, con i suoi vestiti vintage è una meraviglia elle.com The Idol, Lily-Rose Depp e The Weeknd nella nuova serie HBO Lily-Ross Depp si unisce alla popstar The Weeknd nella serie di HBO The Idol, ideata e prodotta dal cantante e dal creatore di Euphoria Sam Levinson.

Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a ottobre 2021 Anche a ottobre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra commedie, thriller e titoli per tutta la famiglia. Da ...

La figlia di Vanessa Paradis e Johnny Depp è ormai una regina delle passerelle. Diventata musa Chanel, proprio come la madre , la bellissimaDepp (classe 1999) , oltre a questo ruolo, ha ereditato da Vanessa anche parte del guardaroba . Cresciuta tra Parigi e Los Angeles , ed entrata giovanissima ( a soli 16 anni ) nel mondo ...Instagram, preziosa fonte di meraviglia fotografica, ci ha mostrato infatti una serie di scatti in un collage di foto a confronto traDepp e la mamma Vanessa Paradis alla sua stessa età. Ma ...Lily-Ross Depp si unisce alla popstar The Weeknd nella serie di HBO The Idol, ideata e prodotta dal cantante e dal creatore di Euphoria Sam Levinson.Anche a ottobre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra commedie, thriller e titoli per tutta la famiglia. Da ...