In Cdm Lega non partecipa a voto su proroga referendum cannabis (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Lega in Consiglio dei ministri non ha partecipato al voto sulla “proroga in tema di referendum”. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo presenti alla riunione. La proroga dei termini era stata chiesta dai promotori del referendum della cannabis per avere il tempo necessario per raccogliere le firme previste dalla legge. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lain Consiglio dei ministri non hato alsulla “in tema di”. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti di governo presenti alla riunione. Ladei termini era stata chiesta dai promotori deldellaper avere il tempo necessario per raccogliere le firme previste dalla legge. L'articolo proviene da Italia Sera.

