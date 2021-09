“Il più sopravvalutato d’Europa” | le reazioni alla triste serata di Lukaku

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ancora polemiche social sull’ex attaccante dell’Inter Romelu, a secco ancora nel match contro la Juventus. Amara sconfitta per il Chelsea campione, sconfitto 1 a 0 contro la Juventus piena di problemi e reduce da tanti gol subiti in campionato. Tanto possesso pe nulla più per la squadra di Tuchel e di Romelu Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

thereal_vito : Dicono che Lukaku sia il centravanti più forte del mondo e che Bonuccia sia un sopravvalutato. Ma ogni volta che li… - barellalfc : Team più sopravvalutato di sempre - tribsportblog : Considero #Tuchel il più sopravvalutato degli allenatori. L'ho scritto anche dopo la vittoria dell'ultima… - Baciccio_99 : #lukaku ... il centravanti piu sopravvalutato d'europa. Gioca Italia-Belgio e segna solo su rigore, sempre assente… - SborrjaBack_ : RT @JVCKSMOL: @SborrjaBack_ mai visto giocatore più sopravvalutato -

Ultime Notizie dalla rete : più sopravvalutato

SerieANews

... ci sono molte ragioni per cui gli investitori trattengono alcune stock in portafoglioa lungo ... Una metrica comune per valutare se un titolo è sottovalutato oè il rapporto Price/...... da quel momento in poi il Milan si è schiacciato e non èriuscito a uscire'. Pioli ha ... E ancora: ' Pioli è un allenatore, ha sbagliato anche a non togliere subito dal campo Kessie: ...