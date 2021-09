Morisi, la droga e quei festini in cascina. Salvini: «Disgustato dalla schifezza mediatica» (Di martedì 28 settembre 2021) Non usa giri di parole. «Sono spiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un giudice, un tribunale a farlo»: così il segretario della Lega Matteo... Leggi su ilmattino (Di martedì 28 settembre 2021) Non usa giri di parole. «Sono spiaciuto dellache condanna le persone prima che sia un giudice, un tribunale a farlo»: così il segretario della Lega Matteo...

stanzaselvaggia : Garantismo non è far finta che Luca Morisi non abbia avvelenato i pozzi per anni,strumentalizzato la debolezza altr… - carlogubi : Sul caso #Morisi c'è dell'accanimento ad personam, altrimenti non si spiega tutto questo clamore attorno a un event… - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - giascia348 : RT @CicRosina: ok morisi si droga invece pillon che scusa c'ha? - ValerioPastore1 : RT @Iperbole_: A quanto pare, Morisi organizzò festini con due giovani romeni, con dessert la cosiddetta 'droga dello stupro'. Insomma: dr… -