Meteo | temporali in arrivo anche al Sud | le previsioni

(Di martedì 28 settembre 2021) Leper la giornata di oggi, martedì 28 settembre, indicano l’di fortial Sud mentre le temperature andranno calando Tempesta di fulmini (Pixabay)La perturbazione numero 5 del mese di settembre si sta allontanando dal paese, ciò nonostante è in procinto di portare un aumento dell’instabilità al Sud. Isolati rovesci esi avranno su Abruzzo, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria. Altrove sole e nuvole si alterneranno. In questa fase abbiamoun calo delle temperature, segno dell’entrata a pieno titolo nella stagione autunnale. Nel corso della giornata di domani, icolpirannoalcune zone settentrionali: in particolare Lombardia, Venezia ed alcuni ...

Advertising

zazoomblog : Meteo martedì: ancora rischio rovesci e temporali. Ecco le zone più coinvolte - #Meteo #martedì: #ancora #rischio - zazoomblog : Puglia maltempo: allerta temporali codice giallo esclusi tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo -… - zazoomblog : Puglia maltempo: allerta temporali codice giallo esclusi tarantino e Salento Protezione civile previsioni meteo -… - infoitinterno : Prolungata l'allerta meteo per forti temporali - infoitinterno : Meteo VITERBO: oggi temporali e schiarite, Martedì 28 e Mercoledì 29 sereno -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo temporali

iL Meteo

'Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale e centrale costiera, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati' fino ...Al centro: rovesci osulle regioni adriatiche e sugli Appennini. Al sud: via via più instabile sulla Puglia centro - settentrionale. Domani martedì 28 settembre - Al nord: locali nebbie in ...Le temperature si apprestano a calare in modo più evidente a cavallo di metà settimana, quando arriverà una nuova irruzione ...I meteorologi prevedono un possibile peggioramento delle condizioni nel fine settimana, con l’arrivo di piogge forti e temporali su tutta la penisola ...