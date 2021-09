Alessandro Cattellan | Flop è una parola infantile | i numeri contano fino a un certo punto

Leggi su tvzoom

(Di martedì 28 settembre 2021)Cattelan: «In Rai nessun, ma ho sbagliato» La Repubblica, pagina 30, di Silvia Fumarola. La sera del debutto di Da grande, annunciato come la novità della stagione di Rai1, aveva trionfato la pallavolo. Domenica scorsaCattelan ha ironizzato sui bassi ascolti facendosi prendere a pallonate. La seconda e ultima puntata dello show è andata peggio della prima: 2 milioni e 196 mila spettatori (12% di share). «Ihanno un valore relativo, la Rai mi ha chiesto di essere me stesso e io ho portato me stesso». Cattelan, cosa non ha funzionato?«È una domanda difficile. Potrei dire quali sono le cose che non hanno funzionato e che avrei cambiato. Credo poche».Non le avrebbe cambiate per partito preso, per presunzione?«Potevo fare qualcosa diversamente, altre cose sono il mio modo di intendere la ...