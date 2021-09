“Sono finalmente salva”. Così è scappato il “soldato Jane” afghano (Di lunedì 27 settembre 2021) Il messaggio, nonostante fosse atteso da giorni, arriva improvviso: “Ho appena passato il confine. Sono salva”. L’ha inviato la “soldato Jane”, che avevamo incontrato a Kabul tra gli zombie dell’Afghanistan talebano. Occhi scuri, che sbucavano tra la mascherina e il velo, e la voce sicura di chi sa di aver fatto il proprio dovere: “La InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 27 settembre 2021) Il messaggio, nonostante fosse atteso da giorni, arriva improvviso: “Ho appena passato il confine.”. L’ha inviato la “”, che avevamo incontrato a Kabul tra gli zombie dell’Afghanistan talebano. Occhi scuri, che sbucavano tra la mascherina e il velo, e la voce sicura di chi sa di aver fatto il proprio dovere: “La InsideOver.

Advertising

Lucaargentero : Dopo un’estate di teatri (all’aperto) al 50% di capienza…???????…per fortuna che finalmente…ah no, sono ancora al 50%… - raffaellapaita : Come richiesto da @ItaliaViva per settimane finalmente anche a @Montecitorio obbligo di #GreenPass per i parlamenta… - Patty_LAbbate : ?? Cari amici, me l’avete chiesto in molti in questi giorni…finalmente sono felice di comunicarvi che è aperta la p… - oldpaolo : @gaiatortora @lumorisi Lo sappiamo che più sono compromessi ( to say the least) più li rispettate. È il popolo norm… - lir3tta13 : RT @martinacarletti: Voglio ringraziare con tutto il cuore I RISTORATORI perché mai come in questo periodo sono stata trattata da regina: t… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono finalmente Murder Mystery 2: Adam Sandler e Jennifer Aniston confermano il ritorno (VIDEO) Il sequel di Murder Mystery ha impiegato un po' di tempo a entrare in lavorazione, ma finalmente ci ... Jennifer Aniston e Adam Sandler in Italia per le riprese del film Netflix I due attori sono ...

Lecco. "Il cantiere della galleria è una ferita per il rione" - Cronaca, Bergamo ...rione? "Ora quello che più ci preoccupa è la mancanza di una reale prospettiva risolutiva " sono le ... magari, nel confronto trovare percorsi alternativi che possano essere finalmente risolutivi. L'...

"Sono finalmente salva". Così è scappato il "soldato Jane" afghano InsideOver Università, Messa “Investire nelle persone e rafforzare la ricerca” MILANO (ITALPRESS) – Dall’emergenza Covid il mondo dell’Università ha tratto un “insegnamento fondamentale”: la possibilità di “erogare la didattica in maniera molto variegata, sia in presenza che a d ...

Lo scudetto 2021 è di Maruzzo e Ciccotti Sulle pedane toscane del Tav Laterina (AR) si è svolta la Finale del Campionato Italiano 2021 che ha assegnato gli scudetti Tricolore per la specialità. A misurarsi con i lanci sono stati in 124 per t ...

Il sequel di Murder Mystery ha impiegato un po' di tempo a entrare in lavorazione, maci ... Jennifer Aniston e Adam Sandler in Italia per le riprese del film Netflix I due attori......rione? "Ora quello che più ci preoccupa è la mancanza di una reale prospettiva risolutiva "le ... magari, nel confronto trovare percorsi alternativi che possano essererisolutivi. L'...MILANO (ITALPRESS) – Dall’emergenza Covid il mondo dell’Università ha tratto un “insegnamento fondamentale”: la possibilità di “erogare la didattica in maniera molto variegata, sia in presenza che a d ...Sulle pedane toscane del Tav Laterina (AR) si è svolta la Finale del Campionato Italiano 2021 che ha assegnato gli scudetti Tricolore per la specialità. A misurarsi con i lanci sono stati in 124 per t ...