Si è impiccato in carcere l'assassino di Chiara Ugolini (Di lunedì 27 settembre 2021) L'aveva uccisa nella cucina della sua casa, dopo una aggressione. Chiara Ugolini neppure lo conosceva quel vicino di casa che forse era ossessionato da lei. E' morta a 27 anni, una vita spezzata, tanti sogni cancellati e la vita di tutte le persone che le volevano bene distrutta per sempre. Il suo assassino era stato arrestato poche ore dopo la morte della giovane. Emanuele Impellizzeri si è impiccato nella sua cella. La notizia del suicidio pochi minuti fa. L'uomo era in carcere con l'accusa di aver ucciso Chiara. A darne notizia è il segretario nazionale della Uilpa polizia penitenziaria, Gennarino De Fazio. La scoperta del suicidio risale alle 5.30. Proprio oggi era previsto un interrogatorio per l'uomo che aveva confessato di aver ucciso Chiara senza neppure sapere il motivo di ...

