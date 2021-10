Pesca illegale | scattano le sanzioni

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 27 settembre 2021) Continua, senza sosta, l’attività della Guardia costiera di Taranto nel contrasto degli illeciti in ambito marittimo e portuale, con particolare attenzione al settore della, sia professionale che sportiva. Nello scorso fine settimana i controlli da parte dei militari della Capitaneria di porto sono proseguiti serrati e hanno portato ad elevare una sanzione pecuniaria amministrativa da 1000 euro a carico di diportisti che utilizzavano attrezzi danon consentiti per lasportiva e ricreativa in Mar Grande, con il contestuale sequestro di una rete della lunghezza di 80 metri. L’attività di polizia marittima in questione è proseguita con il successivo sequestro di una rete da posta della lunghezza di circa 2.500 metri. Il provvedimento è stato eseguito a carico di ignoti ...