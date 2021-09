Luca Morisi, quando la Lega invocava l’arresto anche per la modica quantità di droga. E Salvini diceva: “Ti becco e vai in carcere” (Di lunedì 27 settembre 2021) Se i parlamentari del suo partito, la Lega, fossero riusciti a far approvare la loro proposta di legge, per Luca Morisi sarebbe andata peggio. Dopo le dichiarazioni rese da tre giovani, che hanno detto di aver acquistato droga da lui, l’ex social media manager di Matteo Salvini è indagato per aver violato l’articolo 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, che punisce lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio. Si tratta della stessa legge che il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari (nella foto accanto a Salvini, ndr), vorrebbe riformare insieme all’articolo 380 del codice di procedura penale sull’arresto in flagranza, introducendo l’arresto obbligatorio nei casi in cui una persona sia trovata in possesso di lievi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Se i parlamentari del suo partito, la, fossero riusciti a far approvare la loro proposta di legge, persarebbe andata peggio. Dopo le dichiarazioni rese da tre giovani, che hanno detto di aver acquistatoda lui, l’ex social media manager di Matteoè indagato per aver violato l’articolo 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope, che punisce lo spaccio e la detenzione ai fini di spaccio. Si tratta della stessa legge che il capogruppo alla Camera, Riccardo Molinari (nella foto accanto a, ndr), vorrebbe riformare insieme all’articolo 380 del codice di procedura penale sulin flagranza, introducendoobbligatorio nei casi in cui una persona sia trovata in possesso di lievi ...

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - Tommasolabate : È doveroso essere garantisti con Luca #Morisi. Ma chiunque si trovi al suo posto, in futuro, ricordi la lezione di… - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - newsmarijuanait : RT @GianniMagini: In una giornata come questa, come può il vostro Ministro della Cattiveria esimersi dal mandare un breve video-saluto all'… - MattdeCastello : Luca Morisi non solo é (presuntamente) un drogato e uno spacciatore, ma certamente una “bestia” che ha seminato odi… -