infoiteconomia : Borsa Milano Oggi, 27 settembre 2021: le banche spingono il Ftse Mib - fisco24_info : Borsa: Milano prosegue positiva (+0,3%), forti le banche: In rialzo i petroliferi, non le auto. Corre Leonardo - federic29194935 : RT @Luca_Gualtieri1: Il maggiore azionista della #borsa italiana? Lo Stato. Grafica Milano Finanza - MaxDiBitonto : RT @Luca_Gualtieri1: Il maggiore azionista della #borsa italiana? Lo Stato. Grafica Milano Finanza - ForexOnlineMeIt : Borsa: Francoforte guida i listini europei dopo il voto, Milano +0,5% -

Prosegue bene verso fine mattina Piazza Affari (+0,6%), in linea con le altre principali Borse europee. Corrono le banche, mentre lo spread Btp - Bund sale a 102,5 punti. In testa Unicredit (+2,6%), ...Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta in rialzo, confermando la buona impostazione dell'avvio, seppur con guadagni più contenuti, mentre l'attenzione degli investitori torna ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 set - Le entita' locali sono state responsabili per il 56% degli investimenti pubblici nel 2019 ma dal 2008, dopo la grande crisi finanziaria, c'e' stata un ...