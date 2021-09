Apple ha un problema di chip. Un mese di attesa per l'arrivo iPhone 13 (Di lunedì 27 settembre 2021) Chi sta aspettando l’arrivo del corriere con il nuovo Apple iPhone 13 dovrà avere un altro po’ di pazienza. La domanda è tanta e lungo le catene di approvvigionamento si stanno verificando molti ritardi. Una dinamica comune a molte aziende tecnologiche in questa fase di rimbalzo dell’economia e del commercio a livello globale. Un bel problema, come affermano gli analisti di J.P. Morgan e Credit Suisse citati dal The Economic Times, soprattutto in vista della stagione dello shopping natalizio ormai alle porte. Ieri, diversi fornitori di Apple e Tesla hanno sospeso la produzione in alcune fabbriche cinesi per conformarsi a politiche di consumo energetico più restrittive, mettendo a rischio le catene di approvvigionamento durante l’alta stagione dello shopping per i prodotti elettronici. Così i tempi di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Chi sta aspettando l’del corriere con il nuovo13 dovrà avere un altro po’ di pazienza. La domanda è tanta e lungo le catene di approvvigionamento si stanno verificando molti ritardi. Una dinamica comune a molte aziende tecnologiche in questa fase di rimbalzo dell’economia e del commercio a livello globale. Un bel, come affermano gli analisti di J.P. Morgan e Credit Suisse citati dal The Economic Times, soprattutto in vista della stagione dello shopping natalizio ormai alle porte. Ieri, diversi fornitori die Tesla hanno sospeso la produzione in alcune fabbriche cinesi per conformarsi a politiche di consumo energetico più restrittive, mettendo a rischio le catene di approvvigionamento durante l’alta stagione dello shopping per i prodotti elettronici. Così i tempi di ...

