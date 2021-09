Referendum: Quagliariello, ‘correttivi non urgenti ma assolutamente necessari’ (Di domenica 26 settembre 2021) Di fronte al proliferare delle richieste di Referendum, anche grazie all’utilizzo della firma digitale, occorre pensare sicuramente a dei correttivi, anche se il problema non è urgente. Lo dice all’Adnkronos il senatore Gaetano Quagliariello, già ministro delle Riforme e vicepresidente di Coraggio Italia. “Bisogna distinguere -spiega- il problema contingente da quello strutturale: sono stati promossi alcuni Referendum, facilitati dalla firma digitale, uno può essere d’accordo o meno sulle richieste referendarie, ma il problema non esiste, si devono fare. Tuttavia la finestra elettorale si chiude tra breve per la fine della legislatura, quindi nell’immediato non vedo un rischio eccessivo”. “Da un punto di vista strutturale dobbiamo decidere se vogliamo diventare una democrazia mista, referendaria e rappresentativa, oppure no. Sotto ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021) Di fronte al proliferare delle richieste di, anche grazie all’utilizzo della firma digitale, occorre pensare sicuramente a dei correttivi, anche se il problema non è urgente. Lo dice all’Adnkronos il senatore Gaetano, già ministro delle Riforme e vicepresidente di Coraggio Italia. “Bisogna distinguere -spiega- il problema contingente da quello strutturale: sono stati promossi alcuni, facilitati dalla firma digitale, uno può essere d’accordo o meno sulle richieste referendarie, ma il problema non esiste, si devono fare. Tuttavia la finestra elettorale si chiude tra breve per la fine della legislatura, quindi nell’immediato non vedo un rischio eccessivo”. “Da un punto di vista strutturale dobbiamo decidere se vogliamo diventare una democrazia mista, referendaria e rappresentativa, oppure no. Sotto ...

