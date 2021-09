[PS4] Rilasciato pkgrename beta (Di domenica 26 settembre 2021) Anche la scena PS4 sembra aver ripreso il suo lento cammino con nuovi tool e homebrew.Dallo sviluppatore hippie68 arriva un nuovo tool a riga di comando chiamato pkgrename. Anche se in versione beta il tool permette di rinominare i file PKG PS4 in base alle informazioni param.sfo locali e ai modelli predefiniti. Richiede lo script Bash o il programma “sfo” ( https://github.com/hippie68/sfo ) nella variabile di ambiente $PATH.Il tool richiede cURL scaricabile a questo indirizzo Utilizzo: pkgrename options file/directory ... Opzioni: -f Force prompt when file name matches pattern-h Display this help info-o Default to online search-r Traverse directories recursively Lo script in azione si presenta così: $ pkgrenametotally not helpful filename.pkgBaldur's Gate and Baldur's Gate II Enhanced Editions UPDATE 1.02 ... Leggi su gamesandconsoles (Di domenica 26 settembre 2021) Anche la scena PS4 sembra aver ripreso il suo lento cammino con nuovi tool e homebrew.Dallo sviluppatore hippie68 arriva un nuovo tool a riga di comando chiamato. Anche se in versioneil tool permette di rinominare i file PKG PS4 in base alle informazioni param.sfo locali e ai modelli predefiniti. Richiede lo script Bash o il programma “sfo” ( https://github.com/hippie68/sfo ) nella variabile di ambiente $PATH.Il tool richiede cURL scaricabile a questo indirizzo Utilizzo:options file/directory ... Opzioni: -f Force prompt when file name matches pattern-h Display this help info-o Default to online search-r Traverse directories recursively Lo script in azione si presenta così: $totally not helpful filename.pkgBaldur's Gate and Baldur's Gate II Enhanced Editions UPDATE 1.02 ...

Advertising

jekakmv : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato PS4-Hamachi v0.2 ora con supporto per firmware 5.05 - gaetanomugen : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato PS4-Hamachi v0.2 ora con supporto per firmware 5.05 - xAndrewDiamondx : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato PS4-Hamachi v0.2 ora con supporto per firmware 5.05 - mohammad_fadel1 : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato PS4-Hamachi v0.2 ora con supporto per firmware 5.05 - ps4_hacking : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato PS4-Hamachi v0.2 ora con supporto per firmware 5.05 -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Rilasciato eFootball Provato: il calcio digitale secondo Konami ... i giocatori PS4 potranno giocare contro i giocatori PS5 e viceversa. All'inizio eFootball correrà ... invece, sull'amata e storica Master League : al momento Konami non ha rilasciato alcuna info ...

Diablo 2 Resurrected: i requisiti di sistema sono incredibilmente bassi Il gioco in questione è un remake dello stesso capitolo rilasciato ben 21 anni fa, nell'ormai ... Vi ricordiamo che Diablo 2 Resurrected farà il suo debutto il 23 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, ...

CBOMB PS4: rilasciata una patch per correggere questo grave problema Akiba Gamers Asatsugutori, nuovo trailer dedicato ai sistemi di gioco Ecco un nuovo trailer del titolo investigativo Asatsugutori. Nella giornata di oggi, Nippon Ichi Software ha rilasciato un nuovo video del titolo investigativo Asatsugutori, in uscita questo novembre ...

Actraiser Renaissance da oggi su Switch, PS4, PC e mobile Il classico per Super Nintendo è ora disponibile in versione rimasterizzata per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e dispositivi mobile.

... i giocatoripotranno giocare contro i giocatori PS5 e viceversa. All'inizio eFootball correrà ... invece, sull'amata e storica Master League : al momento Konami non haalcuna info ...Il gioco in questione è un remake dello stesso capitoloben 21 anni fa, nell'ormai ... Vi ricordiamo che Diablo 2 Resurrected farà il suo debutto il 23 settembre su PC,, PS5, Xbox One, ...Ecco un nuovo trailer del titolo investigativo Asatsugutori. Nella giornata di oggi, Nippon Ichi Software ha rilasciato un nuovo video del titolo investigativo Asatsugutori, in uscita questo novembre ...Il classico per Super Nintendo è ora disponibile in versione rimasterizzata per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC e dispositivi mobile.