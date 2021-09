LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: inizia gara-2! (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19 -20 Parte in testa Razgatlioglu, poi Rinaldi che infila Rea, seguono Redding e Locatelli. BANDIERA VERDE! SI PARTE! 13.58 Parte il giro di ricognizione, con l’assenza di Lowes la prima fila sarà dunque composta da Razgatlioglu, Rea e Redding mentre Rinaldi aprirà la seconda con Locatelli e Baz. 13.55 27 gradi nell’aria a Jerez de la Frontera, 44 invece sull’asfalto. 13.50 Folta la griglia di partenza, dieci minuti all’inizio della Race 2 al “Circuito de Jerez – Angel Nieto”. Alex Lowes non parteciperà a gara-2 come comunicato dalla Kawasaki. Il polso del britannico non è in buone condizioni e, dopo lo sforzo compiuto al mattino, ritornerà in pista a Portimao. 13.45 Questa la classifica del mondiale Superbike dopo la Race 1 del Gran Premio di Spagna: TOPRAK ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-19 -20 Parte in testa Razgatlioglu, poi Rinaldi che infila Rea, seguono Redding e Locatelli. BANDIERA VERDE! SI PARTE! 13.58 Parte il giro di ricognizione, con l’assenza di Lowes la prima fila sarà dunque composta da Razgatlioglu, Rea e Redding mentre Rinaldi aprirà la seconda con Locatelli e Baz. 13.55 27 gradi nell’aria a Jerez de la Frontera, 44 invece sull’asfalto. 13.50 Folta la griglia di partenza, dieci minuti all’inizio della Race 2 al “Circuito de Jerez – Angel Nieto”. Alex Lowes non parteciperà a-2 come comunicato dalla Kawasaki. Il polso del britannico non è in buone condizioni e, dopo lo sforzo compiuto al mattino, ritornerà in pista a Portimao. 13.45 Questa la classifica del mondialedopo la Race 1 del Gran Premio di: TOPRAK ...

Advertising

corsedimoto : SUPERBIKE - LIVE e Gara-2 del GP #Jerez. Segui in diretta il secondo round con tempi, classifica, analisi e aggiorn… - ManuelMonzani : RT @MarioGiunta: ?? La Casa dello Sport ?? SkySport24 ?? 12,30 alle 19,30 ?? Assogna, Padovan, Demicheli, Lodi, Piantanida, Tommasini ?? Inviat… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu in testa davanti a Rea! Locatelli terzo! - #Superbike… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu vince davanti a Rea! Locatelli quarto! Alle 14.00 gara-2 -… - MarioGiunta : ?? La Casa dello Sport ?? SkySport24 ?? 12,30 alle 19,30 ?? Assogna, Padovan, Demicheli, Lodi, Piantanida, Tommasini ??… -