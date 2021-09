La dinastia Maldini, l’eredità di Brahim: Milan show anche al Picco (Di sabato 25 settembre 2021) Dodici anni dopo un Maldini titolare in Serie A. Tredici anni dopo un Maldini in gol in Serie A. A prescindere da quale sarà la sua strada, è una giornata già storica per Christian Maldini e il club che ha già avuto tra le sue fila nonno Cesare e papà Paolo che il 30 marzo 2008, nella sconfitta contro l’Atalanta, segnò una rete inutile sul piano del risultato ma enorme per il valore, perché l’ultima. Ora si apre un nuovo cerchio, con Christian protagonista lanciato dal 1? contro lo Spezia in una trasferta che ha presentato insidie alla Juventus e le ha presentate al Milan. Ma il Milan è forte, collaudato nonostante i giovani in campo, e il risultato finale non è che il fedele specchio di un percorso che di settimana in settimana sembra essere sempre più chiaro, in virtù anche della ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Dodici anni dopo untitolare in Serie A. Tredici anni dopo unin gol in Serie A. A prescindere da quale sarà la sua strada, è una giornata già storica per Christiane il club che ha già avuto tra le sue fila nonno Cesare e papà Paolo che il 30 marzo 2008, nella sconfitta contro l’Atalanta, segnò una rete inutile sul piano del risultato ma enorme per il valore, perché l’ultima. Ora si apre un nuovo cerchio, con Christian protagonista lanciato dal 1? contro lo Spezia in una trasferta che ha presentato insidie alla Juventus e le ha presentate al. Ma ilè forte, collaudato nonostante i giovani in campo, e il risultato finale non è che il fedele specchio di un percorso che di settimana in settimana sembra essere sempre più chiaro, in virtùdella ...

